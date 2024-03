Minu hooldustegevus on väga juhuslik, mingit kindlat rutiini pole. Toimetan selle põhjal, kuidas parasjagu tunnen. Vahel pesen nägu vee ja pesuvahendiga (mitte küll tavalise seebiga) ja vahel puhastan näopiima ja toonikuga. Üldiselt ma öökreeme ei kasuta. Tunnen ja usun, et mu nahk tahab öösel lihtsalt puhata. Ka silmaümbruse eest pole ma eraldi hoolitsenud, alles hiljuti hakkasin kasutama silma all spetsiaalset kreemi.