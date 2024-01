Säravad kingiideed meestele

Kahtlemata on üheks kõige praktilisemaks aksessuaariks käekell. Lisaks sellele, et see kaunistab kandja kätt, annab infot ka kellaaja kohta. Kuigi selle jaoks on igal ühel taskus ka mobiiltelefon, on hetki, kus pole viisakas telefoni järele haarata ja käekell täidab väga hästi oma funktsiooni.

Meeste käekellad on saadaval väga erinevates disainides ja hinnaklassides. See teeb sellest suurepärase kingituse pea igale mehele, kes hindab sellist aksessuaari. Valida saab nii lihtsate disainide vahel ehk kangast rihmaga käekellade kui ka metallist rihmaga meeste käekellade seast. Olenevalt tema isiksusest ja maitsest, tuleb valida sobiv meeste käekell. Mida rohkemate detailidega kellaga on tegemist, tuleb olla kindel, et see talle ka meeldiks. Alati on kindla peale minekuks need meeste käekellad, mis on disaini poolest võimalikult lihtsad, universaalsed ja ajatud.

Väljapeetud lips pidulikeks sündmusteks

Lips on võrdväärne aksessuaar naiste ehetele. Viimase lihvi andmiseks sobib kaunis lips suurepäraselt. Teades tema olemasolevat lipsude valikut, saad teda tähtsa tähtpäeva puhul üllatada mõne sellise lipsuga, mida tal veel ei ole. Sa võid valida nii ühevärviliste kui ka mustriga lipsude seast, aga pea meeles tema maitset ja garderoobi. Mõtle, millised lipsud sobivad olukordadesse, kus ta käib ja mida ta kõige enam välja kannab. Kinkides mehele lipsu, peab see vastama tema olemusele ja pakkuma rõõmu.

Mansetinööbid - väike, aga oluline detail kogu välimuse juures

Sarnaselt lipsule ja käekellale, on mansetinööbid väga heaks viisiks, kuidas lihtsal, aga väga peenel viisil oma välimust täiustada. Mansetinööpe on igasuguseid, nii klassikalisi ja väljapeetud disainiga, mis ei lähe kunagi moest, aga ka sellised, mille disain on erisugune ja lisab riietusele vürtsi. Mansetinööbid pole aga asi, mida kõik mehed kannavad, seega enne kui otsustad need kinkida, veendu, kas sinu mees sooviks neid saada.

Lisa sära mõnusate kodu spaa toodetega