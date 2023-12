FOTOD | Pilk minevikku! Kuidas Eestis 1990ndate algul jõule peeti?

Vabaõhumuuseumi teadurilt Maretilt on varemgi küsitud, kuidas eestlased jõule peavad. Ta on Eesti vanemaid jõulukombeid uurinud, neist rääkinud ja kirjutanud. Ent 1990. aastate jõulupilte vaatab Maret koos ajakirjanikuga esimest korda. Alles see aeg ju oli! Vaimusilmas saab Maretist taas noor ema, kes traavib mööda poode, et teha oma kolmele lapsele ilusad pühad.