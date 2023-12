Õnneliku aasta hoiatus!

Must kuu on lühikesed ja kaootilised armusuhted, mis viivad süngusesse ja melanhooliasse. On oht, et sinust saab paariks tunniks Don Juan või vastupidi, sul võib tekkida orjalik sõltuvus armastuse objektist, mis võib viia koguni laste hülgamiseni.

Must õpetaja ulatab manustamiseks mittevajalikke aineid või on lähedane alluv.

Must kuu on rivis marssimine ehk distsipliin ja režiim, mille tõttu muutud kas orjaks või ekspluataatoriks. Sind toetavad loovus ja spontaansus. Ära võta ette suuri muudatusi. Toksiliselt mõjuvad kahtlused tööl või hirm töö kaotamise pärast. Vanemad võivad tahta sinu ellu sekkuda. Ja vaata, et sa arste liigse muretsemisega ära ei kurna.

Sinu Ingel on pankur, annetaja või see, kellest sõltub sinu materiaalne rikkus. Võlunipp: hangi hoiupõrsas ja toida seda iga päev müntidega. Või istuta potti taim. Kasta seda, kapitali kasv sõltub taimest.

Aga kui palju saab ideoloogiat müüa? Mis on propaganda väärtus? Mis on ideoloogia hind? Kuidas sellega raha teenida? Kuidas hinnata oma usku?

2024. aastal ootab ees neli varjutust: 25. märtsil, 8. aprillil, 18. septembril ja 2. oktoobril. Need kuupäevad võib kirjutada kalendrisse, et mitte sel päeval uusi projekte alustada, vältida konflikte ja suhete klaarimist. Eriti kehtib see Jäära, Kaalude ja Kalade kohta.

Must kuu on meie tumedam pool, mis muudab inimesed tunnete mängukanniks, hägustades meeli ja suunates vastutustundetutele tegudele, mida hiljem kahetseme.

Staatus peegeldab avalikku edu, seda, millises valdkonnas on võimalik silma paista või millest tuleks sel aastal hoiduda.

Must kuu soovitab vargsi röövida kergeusklikke ja kantida nende säästud salajasele kontole. Sinu kinnisideeks kujunevad raha, mugavus ja nauding, aga just neist pead sa 2024. aastal eemale hoidma. Sa kardad nälga, seepärast väldi laiskust.

Ingel on kas isa või ülemus. On suurepärane võimalus osta õnnetoov loosipilet.

Staatust loob armuke või lapsed. Nad võivad sinu kõrget positsiooni ära kasutada. Oma roll on loovusel ja juhusel, mis võib kaasa tuua ka preemiaid. Või tekib sul armusuhe ülemusega? Sinu tegevus on juhuse meelevallas ja sinu elu juhivad lapsed, armuke või ülemus.

Must õpetaja peitub sinu lähimas ringis, selleks on kas mõni jünger või lähisugulane. Ära püüa vahendada kellegi teise sõnumeid.

Must kuu on kemplemine lähiringis ja sugulastega. Pole hea aeg kuulutada oma tõde ja osaleda intriigides, sest sind varitseb oht oma valede ohvriks jääda. Uued tutvused toetavad sind.

Sinu enda emast saab must õpetaja või siis kodumaast, mis on kasuema rollis.

Must kuu on kodu. Kinnisvaraga seotud kohustused ja tehingud pane pausile. Ohuks on perest eemaldumine või perekonna lagunemine. Samuti teine äärmus ehk lämmatav hoolitsus.

Staatust loob töö suletud organisatsioonides. Sulle sobib salatsemine, aga võimalik, et ka partner on samal teel. Oled sattunud luuremängu, kus isegi su abikaasa võib olla vastuagent, rääkimata võõrastest. Võid tunda end isoleerituna. Tagalas võib plahvatada nähtamatu sõda.

Must õpetaja on su enda laps või armuke, juhul kui sul on abikaasa, või siis sõltuvus hobist, mis on kindlusest tugevam. Armusuhted on sel aastal sinu piinakamber.

Must kuu on mässamine. On oht, et sinu tehtud uuendused pööratakse sinu vastu. Sõbrad võivad sulle selja pöörata, kuid ole kannatlik, sest praegu pole aeg vanadest sõpradest loobumiseks ja uute sõprussuhete loomiseks.

Sinu Ingel on õiglus ja sind aitavad diplomaatiaoskused, abikaasa, äripartner või elukutseline advokaat. Ära mõista kohut, et ei mõistetaks kohut sinu üle.

Staatust loob püüd teha kõik rahalised tehingud juristide kontrolli all, sest mingil põhjusel on sinu sissetulek avaliku tähelepanu objekt. Sul võivad tekkida kohtu- või advokaadikulud. Partnerlus või abielu mängib su elus võtmerolli. Tegu võib olla jõuka abieluga, ka uue abieluga.

Must õpetaja on su enda kahtlused. Võid kahtlustada teisi reetmises või siis reedab sind inimene, keda sa vaevalt tunned.

Must kuu – sul on oht sattuda ülemuste skeemitamise ohvriks. Hoidu luuremängudest, muidu saad ise pihta, samuti karda anonüümseid sõnumeid. Tunned hirmu üksinduse ja pimeduse ees.

Must kuu ehk aasta tume vari on enesekesksus, sa ei pruugi hoolida lähedaste huvidest, sõpradest. Imetled enda erakordsust, samas kardad iseseisvalt tegutseda. Püüa sel aastal võimalikult tagasihoidlikult ja vaikselt elada.

Must õpetaja on pangakonto või hoiupõrsas või siis kurat, kes selle vallutas.

Must õpetaja on keegi sõpruskonnast, kes soovitab sul elu pea peale pöörata. Ära anna tema veenmisele järele.

AMBUR

Staatust loob rutiinne töö teenindussektoris või ettevõtjana. Aasta ülesanne on mehhanismide, aga miks mitte iseenda või töögraafiku ja inimeste seadistamine. Oluline on tervislik eluviis, puhkus ja distsipliin. Vaata üle firma raamatupidamine ja maksa töötajatele boonust.

Sinu Ingel vastutab selle eest, et ümbrus oleks puhas ja korras. Võib-olla aitab sind keegi alluvatest? Või inimene, kellelt õpid kombeid ja viisakust.

Must kuu on ahvatlus kuritarvitada röövlijõugu juhi kombel võimu. On oht lükata kõrvale kõik, kes sinust sõltuvad või kellest sa ise sõltusid. Pöördud isa, ülemuse või valitsuse vastu. Väldi karjäärimänge.

Must õpetaja on isa või ülemus, kelle nõudmised tunduvad mõttetud. Või riik tervikuna.

KALJUKITS

Staatust toob armastus, aga selle ümber on tihe udu, sul on raske aru saada, mis toimub ja kes sinuga mängib. Kindel on see, et oled armunud. Otsid õnne, kuid mängureegleid sa ei tunne. Armastad tundmatut, kes kannab maski. Võid saada lapse mehega, kes isakohuseid ei taha kanda.

Ingel kaitseb sind lapse, lemmiku või sinusse armunud võõra näol. Märk, et oled õigel teel, on loteriivõit, õnnelik paus, õnnelikud kokkusattumused. Sind ootab ees maagia ja lapseliku kergeusklikkuse aasta.

Must kuu on reisimine, turismiäri ja koolitamine. Püüa mitte sekkuda välismaistesse asjadesse ja vaidlustesse abikaasa sugulastega. Võid hakata tagurlikku ideoloogiat jagama.

Must õpetaja on võõramaalane või mõni uus „õpetus“, mida jagab preester, koolitaja või treener.

VEEVALAJA

Staatust loob perekond, kus ootavad ees muutused. Võimalik, et sõpradest kujunevad pereliikmed. Sulle võivad külla tulla tegelased, kes tahaks su kodu muuta eliitaarseks klubiks.

Algaval aastal tunned end vabalt ja isegi lennukalt. Kuigi soovid avalikkuse eest peitu pugeda ja koduseinte vahel püsida, siis see ei õnnestu.