Vääramatu vabamõtleja

Oma kirjutistes võttis Suburg julgeid seisukohti niihästi eestluse kui ka naiste õiguste küsimuses, sattudes sageli kriitika ja pilkenoolte alla. Tundliku loomuga Lillit võisid need nooled küll riivata, aga ära hirmutada ta end ei lasknud.

Saatuse kiuste

Lilli Caroline Suburg sündis 1841. aastal Vändras talupojaperes. Tema isa oli Rõusa mõisa aidamees, ema toaneitsi. Tänu usinusele suhtuti Suburgidesse mõisas hästi ja isegi sedavõrd, et mõisapreilid-härrad hakkasid laste vaderiteks. Hiljem kolis pere Vana-Vändra mõisa, kus isa sai opmani ja ema juustumeistri koha. Jõukusega kaasnes püüe nii saksa keeles rääkida kui ka saksikut elulaadi harrastada. Esmase hariduse sai Lilli koos mõisalastega guvernandi käe all õppides.

Üheteistaastaselt saadeti tüdruk koos õega Pärnusse saksakeelsesse tütarlastekooli. Kui maal polnud ta mõisalastega mängides seisusevahet tunnetanudki, siis linnas tuli ette vahetegemist. Näiteks lahutas baltisakslannast koolmeister Suburgi-õeksed ülejäänud eesti lastest, tuues ettekäändeks, et nood võivad tüdrukutele halvasti mõjuda.

Pärnu kõrgemas tütarlastekoolis sai Lilli pinginaabriks Lydia Jannsen, hilisem Koidula. Kuigi see fakt tundub esmapilgul kõnekas, siis tegelikult tüdrukutest mõttekaaslasi ei saanud. Otse vastupidi: kooliajal jooksis must kass nende vahelt läbi. Lilli süüdistas Lydiat kleptomaanias, millest jäi talle enesele külge laimaja ja kadestaja kuulsus. Veel palju aastaid hiljem kirjutas Koidula vennale, et „oli ju Lilli Suburg sündinud vigase näoga, mis noore plika isiku tegi ebameeldivaks“.