Sulle on toeks Päike, Pluuto, Marss ning kuu teisel poolel ka Merkuur – ole vaid aktiivne ja kasuta elu pakutavat maksimaalselt! 11. jaanuari noorkuu Kaljukitse märgis annab parima võimaluse, et panna uueks aastaringiks plaanid paika. Jõudu nende teostamiseks on ohtralt!