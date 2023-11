EESTI NAISE MUUTUMISMÄNG | Valve, Kristin ja Katrin – oma elu kaanestaarid

Päikeseline Kristin Murula

„Kristin on liikuv, vabadust ihkav. Valisin teksakomplekti, mis on efektne, mõjub kaetuna, kuid garanteerib vabaduse. Mängisin klassikaga, milles on vimka sees. Teine outfit koosneb maskuliinsest jakist ja tütarlapselikust seelikust.“

Saatuse seljataja Katrin Charles

„Nägin fotolt, et Katrin on nagu lilleke aasal. Samas tunnetasin temas peituvat mässumeelsust, seepärast valisin roomiksaapad, et luua n-ö jalaga ukse lahti tegemise efekt. Musta kleidi lõhik on pikem kui sügise pimedad ööd.“