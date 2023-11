Birk Rohelend: vanemad pingutavad naba paigast, et anda lastele materiaalne heaolu. Kas see teeb hoopis karuteene?

„See on liiga keeruline,“ teatab üks. „Kas teil lukuta pusa ei ole? Ma ei oska tõmblukku kasutada.“ Teine, sama vana, nutab, kui talle näidatakse kirvest ja palutakse lõhkuda lõkkeks puid: „Mis see on? Ma ei tea, kuidas see töötab!“ Kolmas hüppab ülikooli peahoone ees maasturi kõrvalistmelt maha, käed pigistamas närviliselt ranitsarihmasid. Ei, need ei ole Juku anekdoodid, vaid lood elust enesest, tänapäeva täiskasvanud meestest.