Briljant ja maailma parim auto

Isegi kui te pole kunagi sattunud maailma kõige luksuslikuma auto salongi, on üsna tõenäoline, et olete Rolls-Royce’iga sõitnud. Võib-olla mitte otsesõnu sõitnud, pigem lennanud. Kui on tulnud lennata üle ookeani või üle kontinendi, on täiesti võimalik, et õhuhiiglase tiibade all on mootorid kandnud tähti RR. Nii et tehniliselt võttes läheb lend kirja kui sõitmine Rolls-Royce’iga.