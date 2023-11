Kui kellad löövad peotundi...

· Juhul kui pole aega juukseid pesta, tee pead ligi nn sleek look, mis tähendab, et keskele või külje peale tõmmatakse seitel ja kammitakse juuksed lakki appi võttes tihedalt vastu pead, taha kuklasse või pisut kõrgemale tehakse aga krunn. Väga trendikas on ka wet look, kus želeega kammitakse juuksed üle pea, et tekiks märgade juuste mulje.