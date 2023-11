Brad Pitt sündis 1963. aastal Oklahomas ja hiljem on tema filmide esilinastuste eel rõhutatud, vastavalt maale või vajadusele, et tal on nii inglise, iiri, šoti, rootsi, hollandi kui ka saksa esivanemaid. Ühesõnaga – tüüpiline valge ameeriklane. Aga meeldinud on ta üle maailma, vaataja nahavärvist hoolimata.