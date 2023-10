Hoian käes minuni juhuslikult jõudnud Eesti Naise oktoobrinumbrit ja olen sügavalt üllatunud. Olen viimastel aastatel olnud pigem naisteajakirjade sirvija kui lugeja, kui seekord on teisiti – pea iga lugu inspireerib, kutsub lugema ja kaasa elama.

Äärmiselt sümpaatne oli kaanelugu Anna Pihlist, sama särava ja elurõõmsana, nagu on teleekraanil, peegeldus ta ka artiklist ja särava naeratuse taga peitub suur töö. Eeldusi võib olla, aga practice makes perfect.

Veel kõnetas väga lugu õnne võimalikkusest. Õnn on ennekõike ju otsus olla kohal ning märgata ilu enda ümber ja enda sees. Ainult siin ja praegu on meil võimalus elada ilusat elu. Haakus see ka kanateraapia looga, mis ärgitab keskenduma praegusele hetkele ja murdma välja nutimaailmast.

Samuti meeldis väga Toomas Volkmanni retrospektiivse näituse tiiser. Plaanin seda Fotografiskasse vaatama minna ja nüüd on janu näituse järele veel suurem. Ülimõnus ja ootan uut numbrit! GP