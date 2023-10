Elurikkuse kolme peaga lohe

Me kohtume Kalevipoja taga. Eesti Vabadussõjale pühendatud monumendi tagant algab Emajõe ääres see osa, mida võib peaaegu metsaks nimetada. Maas lebavad puutüved jätavad ainult mulje juhuslikkusest, tegelikult on need hoolikalt paika sätitud. Suurte puude all on mõnusalt vilu, kaldale on kogunenud risu, mida keegi ei rutta koristama. Tundub, nagu selles varjulises linnasalus ei toimukski midagi peale jalgrattaga sõitmise ning paari pingilistuja uudistamise… Aga elurikkus, mida meie vanavanemad nimetasid lihtsalt eluks, sibab rohus, elab samblikes ja seentes ning „pusades“ väikeste selgroogsete, ämblike ja siilide näol. Just siin viie naise kohtumine algabki. Viies on fotograaf Maria.