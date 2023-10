Kehahäbist vabaks

Meil tuleb tunnistada, et inimene on ebatäiuslik. Kuid seda tõdemust on meil iseenda kohta üliraske aktsepteerida. Osalt ka sellepärast, et me lihtsalt ei pääse välimusele mõtlemisest. Meenutagem näiteks Tervise Arengu Instituudi kampaaniat köögiviljadest, mis aitavad kaalu kontrolli all hoida: „Porgand põske ei punnita. Paprika pihta ei paisuta. Sibul säärt ei suurenda. Kurk kõhtu ei kergita. Peet põlve ei praksuta. Kaalikas kanni ei kasvata…“