„Kui mul oleks vaid üks rõivaese, siis see oleks pidžaama.“ Sportlik ja šikk Karmen Pedaru lõi pidžaamakollektsiooni

Kaunid, mugavad ja kvaliteetsed pidžaamad on rohkem kui lihtsalt rõivad. Siidist pidžaama on investeering iseendasse, mis on võrreldav rahustava massaaži, noorendava näohoolduse või energiat andva treeninguga. Hea uni on osa enesehooldusest ning siidist magamismaskid loovad ideaalsed tingimused sügavaks ja taastavaks uneks, mis omakorda tagab hommikul hea enesetunde ja energia kogu päevaks, et olla parim versioon iseendast.