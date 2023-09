HOROSKOOP | Armastuse ja uute elamuste aeg või tuleb hoopis realistlikum olla – mida tähed sulle lubavad?

Aeg on otsustav, nõudes sinult aktiivsust, otsuste tegemist, oma elu ohjade tugevasti pihku haaramist. Viska peast soov teistele meele järgi olla, see on vaid takistuseks! 14.10 toimub päikesevarjutus Kaalude märgis – siis on aeg panna paika järgmise poolaasta plaan, oma soovid sõnastada ja universumilt abi küsida.