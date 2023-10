Kuu enese hellitamiseks

Massaaž on heaolu mantra. Endale tehtud massaažil on üüratu mõju, kuid veelgi mõjusam on, kui seda teeb keegi teine – ja ta ei pea olema professionaal, sest heaolulainet ei tekita ju perfektne tehnika, vaid lihtsalt puudutus ja silitus, abiks nahka toitev õli. Näiteks neutraalse lõhnaga mandliõli, millesse on veel suurema lõõgastuse loomiseks lisatud paar tilka eeterlikku lavendlit.

Pikad pimedad õhtud muutuvad hetkega helgemaks soojas vannivees, eriti veel küünlavalges ja ohtra aromaatse vahuga! Kõige lihtsam on aromaatset vahtu tekitada nii, et lisad vanniveele pool klaasi õrna koostisega lõhnavaba dušigeeli ja sinna juurde umbes kümme tilka endale meeldiva aroomiga eeterlikku õli. Meie lemmikud on näiteks lavendel, kummel ja roos. Imetabase aroomi- ja vahukogemuse kingivad ka Ritualsi eukalüptiga vannivaht The Ritual of Hammam Bath Foam ja L’Occitane’i lavendlihõnguline Lavande Foaming Bath.

Meie selle sügise armumised on roosi- ja kohvinootidega Tom Ford Café Rose, kuulsa parfüümilooja Francis Kurkdjiani uus ja läbinisti sensuaalne Dior L’Or de J’Adore, unisex-lõhn Maison Margiela Replica Under The Stars, meenutamaks tähistaevaöid, ja õrnhapra naiseliku auraga Chloé Signature L’Eau Eau De Toilette.

Nahk sile kui siid

Siidsile nahk teeb alati tuju heaks, kiirteed selleni aga pakub kehakoorija. Meid inspireeris endise supermodelli Hedvig Maigre soovitus kasutada duši all hammamikinnast, teeme ise nüüd sama – see on nii lihtne ja tõhus ega vaja juurde mingeid muid tooteid! Samas ei ütle me ära ka kvaliteetsest aromaatsest koorimiskreemist, näiteks on võrratud Herbivore Coco Rose Exfoliating Body Scrub ning Grown Alchemist Smoothing Body Exfoliant.

Uus kreem!

Oleme tõelised kreemifanaatikud, kuid usume, et see on hea fanatism, sest hoiab naha ilusa ja hoituna. Sügistalvisel hooajal tuleb ilurutiini mõistagi tavapärasest pisut niisutavam ja tummisem näokreem, kuid üks hooldustoode veel – retinooliga seerum või kreem. Selline, mis on nahale hell, ent siiski piisavalt tõhus, et tulemusi näidata. Sest kellele ei teeks heameelt märgata igal hommikul peeglist üha klaarimat ja siledamat näolappi?

Tavapärast retinooliga kaasnevat ärritushirmu ei pea tundma Elizabeth Ardeni kreemiga Retinol + HPR Ceramide Rapid Skin Renewing Water, kus retinool on kombineeritud naha kaitsekihti toetavate keramiidide, peptiitide ja taimedega. Meile meeldib ka uus Mádara seerum The Miracle Botanic Retinol, milles pole peidus mitte sünteetiline retinool, vaid taimne alternatiiv, lisaks veel põhjamaine kasemahl ja hüaluroonhape.

Naudinguline puhastusrituaal

Proovi järele selline õndsus: hommikul duši alla minnes tilguta dušinurka umbes viis tilka apelsini eeterlikku õli, õhtul pestes aga lavendli eeterlikku õli. Soojad veeaurud panevad lõhnamolekulid sinu ümber keerlema ja saad end pestes lisaks tõelise aroomteraapilise kogemuse.

Pilkupüüdvad värvid

Kui väljas on hall ja sombune, siis miks me peaksime ise sama hallid olema! Värviteraapia on täiesti toimiv ja pealegi lihtsasti teostatav. Paljud kardavad värve hirmust naeruväärne näida, kuid see on küll asjatu, sest tegelikult piisab rõõmsa värvilaigu ellukutsumiseks ju vähesest, näiteks huulepulgast või rõõmsatoonilisest küünelakist.

Meie oleme vaimustuses Sensai huulepulgasarjast Lasting Plump Lipstick – võlub pilkupüüdev värvivalik ja kauniläikeline volüümikas tulemus! Lemmik-küünelaki tiitel läheb sel sügistalvel firmale Le Rouge Français, sest siin ei ole kokku hoitud ei püsivuse, disaini ega koostise arvelt, kõik on kaunis, silmipaitav, keskkonda hoidev.

Lihtsalt silmailu

Hilissügisel tasub inspireeruda Fjodor Dostojevski sõnadest, et ilu päästab maailma – ümbritsegem end iluga. Ilu võib leida paljudest raamatutest, filmidest, naerust, inimestest, kunstist, disainist... Seega miks mitte lubada endale mõni pilkuköitev ilutoode ainuüksi seepärast, et disain silmi paitab ja ilumeelt hellitab.

Silmale mõjuvad kompvekina erilisema disainiga lauvärvikarbid, näiteks leiab selliseid kaunitare pea alati Hourglassi või Artdeco valikust.