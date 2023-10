„Rinnavähk ei murdnud mu elujanu.“

Karin Rosmani (46) õlale on tindiga visandatud tähendusrikas ingel, mille kavandi tegi tema tütar ning mis kujutab sõpru, perekonda ja lootust. Kõige raskematel ravihetkedel lubas Karini elukaaslane, et kui võitlus lõpeb, saab Karin realiseerida ammuse unistuse – teha endale tätoveering. Nüüd ongi ingel Kariniga, tuletades meelde, millest vapper naine läbi on tulnud.