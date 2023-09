Hirmu ületamine

Tehes ETVs saadet „Sinu uus sugulane“, tavatseb Anna Pihl küsida, et mis teie perega sõjaajal juhtus? Alati on, millest rääkida. Mitmes põlvkond hoiab meeles neid lugusid, geenidesse salvestatud valu. Olen minagi imestanud, kui laastava mõjuga on sõjad, kuidas need elavad edasi, isegi inimesed on läinud kaduvikku. Teine maailmasõda lõppes 78 aastat tagasi, aga selle mõju on tunda siiani. Mitte ainult Eestis. Ajaloolastest sõpradega oleme arutanud, et ka Saksamaal ja Norras on alles nüüd ühiskond valmis mingitel teemadel arutama ja hinnanguid andma. Ehk distants ongi vajalik, et emotsioonid ei pimestaks?