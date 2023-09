Punasest värvist ja igatsusest

Carmen Kass jumalannade-teemalisel näitusel Metropolitani kostüümiinstituudis New Yorgis.

Mida tunneb mees, kui ta seisab silmitsi naisega, kes võiks olla tema armsam, kuid keda ta saatuse tahtel kunagi lähemalt tundma ei saa? Täpselt nii keerulisele küsimusele otsisime vastust koolivennaga, kellega koos Taanis psühholoogiat õppisime. Miks inimene, kellega veedad koos vaid loetud hetked, suudab käivitada kire, mis on eneselegi ootamatu? Miks just tundmatul õnnestub ligipääs emotsionaalsetele tühimikele? Olgu tundmatu ingel või nõid, just tema näib teadvat teed varjatud unistusteni.