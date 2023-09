Sügismeikide magus mekk

Beežides ja pruunikates latetoonides jumestus näeb välja loomulik ja elegantne, sobides enamikule. Selleks et nägu ei jääks ühtlaselt plass, tasuks õppida selgeks kontuurimistehnika. Hetke kõige popim (ja loomulikuma muljega) on nn underpainting, mis tähendab, et tume kontuurimiskreem ja hele peitekreem hajutatakse jumestuskreemi alla. Õiged kohad tumeda kreemi jaoks on lauba kõrgeim osa, põsesarnad, ninaküljed, peitekreem aga kantakse lauba keskosale, silmade alla, kulmuluule, mööda ninajuurt ning lõuale. Kes aga soovib hakkama saada vanal heal klassikalisel viisil, võtab appi päikesepuudri, mis suure pintsli abil põsesarnadele kantuna samuti kauni efekti loob.

Silmade rõhutamiseks kanna ripsmepiirile õige pisut keskmise tumedusega pruuni silmapliiatsit ja hajuta jooned aplikaatoriga hajusaks, seejärel raami maalritöö tušikihiga.

Meeleolu rõhutamiseks:

Vanilliakordidega enesekindlusest pakatav parfüüm Burberry Goddess. Hind 30 ml EdP 83.-

Proovi:

Päikesepuuderkreem Lumene Invisible Illumination. Hind 32.99

Hästi hajutatav peitepulk Isadora Concealer Stick. Hind 13.99

Mati efekti ja loomuliku tulemuse tagav päikesepuuder Mac Skinfinish Sunstruck Matte Bronzer. Hind 41.99

Pruun silmapliiats Rimmel Kind & Free (toon Pecan Brown). Hind 8.90

Marjamarmelaad

Tumepunased huuled, justnagu oleksid just tulnud marjapõõsast või nautinud tummist tumepunast veini, on eri variatsioonidega olnud alati sügise lemmik. Seekord on moodne huul pigem matt või siis vastupidi, säravamast säravam, värviskaala peaaegu mustast sügavate punaste ja punakaspruunideni. Niivõrd pilkupüüdvad huuled nõuavad ülejäänud meigi tagasihoidlikkust, silmade puhul on heaks valikuks klassikaline lainer ja ripsmetušš.

Need, kes huuli maalida ei armasta, võivad punamarjatrendi kasutada põskedel. Eriti popp on tuua põsepuna võimalikult kõrgele, peaaegu silmade alla, ja hajutada seda kulmuluu poole. Parim abiline selleks on kreemjas põsepuna, mida on lihtne hajutada.

