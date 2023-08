Mõistlik lahkuminek võiks alata sellest, et inimesed väljendavad juba kooselus oma soove ja annavad iseendast teada, et suhe austav oleks. Võib-olla ei oleks sellisel juhul vajagi lahku minna? Kui aga inimesed on tõesti lahku kasvanud – väärtused on erinevad, loomused kisuvad pidevalt risti nagu suusad ja ühiseid arusaamu enam pole –, ehk oleks siis võimalik lahku minna kokkulepitult, teineteist austavate sõpradena. Nõnda, et lapsed ei kannataks.