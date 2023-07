Ja kui ajakiri loetud, miks mitte võtta ette retk meie looduskaunitesse kohtadesse ja kosutada vaimu ja keha Eesti kuurortides. Aitäh, Eesti Naine, et aitate meid jõu ja nõuga sel naiseks olemise raskel ja vastutusrikkal teel! Pr Riina Tammiste

Avades ajalugu

Olen lugenud juulikuu Eesti Naisest enim meelde jäänud tekste mitmel korral ja mulle on hinge jäänud leheküljed küüditamisest. Õnneks ei ole keegi minu lähisugulastest ega ka tuttavatest seda õudust pidanud üle elama – kuid mina olen sellesse teemasse klammerdunud. Ikka ja jälle olen selle teksti kirjutajale mõtelnud. Kui raske võis tal olla seda kirjutada ja oma mõtetes läbi elada…

Ennast püüan rahustada kergemate tekstide lugemisega ja toetuda ka Viivi Luige mõttele samas ajakirjas, mille pani kirja Jaan Tootsen: „Loetud teksti mõjutavad igal päeva- ja aastaajal erinevalt langev valgus, erinevad lõhnad ja hääled.“ Tiiu Mustamäelt

Anne Bõkova ei lase meil unustada, et sõda Ukrainas kestab veel – kevadine kastaniõites Kiiev ja raketirünnakud. Ega me tohigi unustada! Sest meie ajaloolises mälus on 1949. aasta küüditamise unustamatu valu.

Olin siis 10aastane ja mu mälus on säilinud pilt küüditamisjärgsest hommikust Tartus. Mitu majaelanikku oli öösel loomavagunitega Siberi poole teele saadetud... Andres Kahar ja Heidit Kaio avavad oma vestluses selle hirmuäratava loo tagamaad. Seesama impeerium, kes nüüd Ukrainas tapab, lõhub, salatseb, hirmutab – seesama tegutses ka Eestis neil kaugetel aegadel. Need ei olnudki sageli meie oma inimesed, kes pealekaebamisega tegelesid ja usaldamatust külvasid, nagu nüüdki veel arvatakse... Me ei tohi seda unustada ega lasta sel korduda. Virve

Raamist väljas