Süda kuulub ühele

Alles nüüd võttis Angélil saadetist kuulata – ja oh mis üllatus! Muusikabisnises karastunud mehele tundus neiu hääl taevalikult kaunina. „Viimaks kohtusime ja ta palus mul laulda,“ on Céline aastaid hiljem meenutanud. „Kui nägin ta silmis pisarat, mõistsin, et mul läks hästi.“ Kiirelt löödigi käed ja toona 40le lähenev mees hakkas teismelisest tüdrukust staari vormima. Alustati sellest, et prantsuskeelsest perest pärit näitsik õppis korralikult ära inglise keele häälduse, sest ainult selles keeles võis maailma vallutada.