10 iluküsimust

Jah, tarbin neid vahelduva eduga. Magneesiumi võtan kindlasti, selle mõju märkab kiiresti. Eelkõige usun toidu jõusse. Näiteks lõpetasin juba mõnda aega tagasi kohvi joomise ja asendasin selle chaga latte’ga, mis on täiesti kofeiinivaba. See mõjub kehale hästi. Kehal pole tehisenergiat vaja, keha peab ise suutma energiat toota.

Siis, kui tunnen, et seda on vaja, ning kui usun, et see lahendab probleemi. Hindan isikupära ja loomulikkust ning lahendused, mis vormivad kõik inimesed ühesuguseks, minu maitsega kokku ei lähe. Kuid inimesed peavad end ise ilusana tundma, pole vahet, mida teised arvavad. Eraldi küsimus on, kas siin saab aidata ilukirurgia, rahulolu tuleb sageli mujalt.