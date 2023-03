KUULA | Eeva Esse-Sõõrumaa: mulle tõesti ei meeldi rumalad inimesed

Podcast’is avatakse telesaadete „Kuldvillak“, „Esse“, „Täistund“ ja „Kolm naist Karavanis“ telgitaguseid ning Eeva räägib, millist osa oma töös teeb ta kontrollides ja millist kõhutunde järgi. Mis on teda erinevate saadete tegemise juures häirinud, mida on õppinud ja miks tahab ta kõike kontrollida?

Eeva ütleb, et täisväärtuslik teleajakirjanik peab olema justkui kokk, kondiiter ja keevitaja. Mida ta sellega mõtleb? Ta on veendunud, et aastatega on ta suurest eneseteostuse vajadusest läbi tammunud ning oma nooruse rumaluse asendunud veidikese ebakindluse ja aina suureneva professionaalse enesekriitikaga. Vestluses jõutakse ka ajakirjanduseetika juurde.