Näitlejanna Cate Blanchett, kelle Time Magazine valis aasta naiseks 2023, mõjub alati inspireerivalt. Laitmatult figuuri rõhutav rõivas on lihtne, kuid peibutavalt värske vimkaga, värvivalik annab võimaluse särada, detailid lisavad karismaatilisele naisele erilisust. Andekas näitlejannas on alati grammike salapära ja suursugust dramaatilisust. Soeng, huulepulk, efektsed ehted raamivad nägu kui kunstiteost ja näitavad naist uues valguses. Cate Blanchetti stiilis on õppetund: mängulisus ja ajatus on meeldivas tasakaalus.