Minu elu muutev teater seitsmekümnendail

Saan läinud sajandi seitsmekümnendate teatrist kirjutada kui isikliku teatrimaitse väljakujunemise ajast. Sel ajal olin kõige vastuvõtlikumas eas. Sama kindlalt saan tagasipilku heites öelda, et see, mis Eesti teatris siis tehti, on hea teatri mõõdupuuks universaalne.