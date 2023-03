Modell Einsteini eduvalemiga

Kolm aastat tagasi oli Karmen teelahkmel, New Yorgi elust tülpinuna saabus ta Eestisse järele mõtlema, kas kolida lemmiklinna Barcelonasse või Londonisse. Eestisse jäi supermodell COVIDi tõttu. Siin kohtus ta käsipallur Dener Jaanimaaga ja kahevahelolekust polnud enam juttugi. „Dener tuli ootamatult minu ellu, väga positiivses mõttes. Ühine klapp tekkis juba esimesel kohtumisel. Meil on sarnane huumorimeel, ühised väärtushinnangud. Dener on mu parim sõber, saan temaga kõigest rääkida ja temale loota,“ on Karmen siiralt õnnelik.