Kui Kerry sellele osutas, olid noored siiralt üllatunud. Neid kuulates mõistis Kerry, et tudengid tõesti polnud teadlikud, kui palju rahulolematust neist kiirgab. „Me õpetame noortele, kuidas ülikoolis mõelda, aga mitte seda, kuidas ülikoolis olla,“ oli Kerry kokkuvõte. Oma doktoriõpingute käigus keskendus ta samale teemale ja avastas, et üks lahendus on tänulikkuse praktika. Nüüd annab Kerry sel teemal kursusi üle maailma ning tema värskeim populaarteaduslik raamat „Untangling you: How can I be grateful when I feel so resentful?“ peaks peagi ilmuma ka eesti keeles.