KUULA | Suhtejutud: lugeja tehtud hirmnaljakas eksperiment näitab, et me tihti ei kuula teineteist

Kirjutaja ehitas kõneroboti, mis suhtleks Tinderis tema eest. Kuna eestikeelset kõnerobotit oli raske leida, siis kasutas ta selleks inglisekeelset mudelit ja AI-tõlkesüsteeme. „Inglise keelest ei tõlkinud süsteem teksti just kõige paremini. Sõnad-laused olid tihti veidrad ja ebaloogilised,“ kirjeldas ta ja lisas: „Lisasin ka tüüpküsimused, mida süsteem aeg-ajalt küsiks, et vestlust ülal hoida. Küsimused olid sellised positiivsed. Näiteks: kui sa saaks kohe elada oma unistuste elu, siis milline see välja näeks? Milline on olnud su elu kõige kaunim mälestus?“