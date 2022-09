KUULA | Alati särav Tanja Mihhailova-Saar räägib kahest põhjusest, miks on saade „Tantsud tähtedega“ talle oluline

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Eesti Naine: Kristiina Heinmetsa podcast "Iga naine on lugu" Alati särav Tanja Mihhailova-Saar: elus tuleb unistada, ja suurelt! 1x 0.25

Tanja märgib, et tantsimine on olnud tema elu alus ja armastus. Distsipliini ja töökusegi on ta kaasa saanud just tantsutrennidest, kus teinekord tuli läbi pisarate esineda ja spagaadis olles valu kannatada. „Ma olen tantsinud kogu oma elu. Mul ei olnud noorena aega kuramaažiks ega teismelise tujukusteks,“ kirjeldab Tanja oma nooruspõlve ning lisab, et samas ei olnud tal vaja aga mõelda olmeprobleemidele, sest nendega tegeles tema ema. Tanja ütleb, et uus reaalsus saabus ülikoolis õppides, kus tuli kõigega ise hakkama saada. „Üleöö täiskasvanuks saamine oli karastav,“ naerab Tanja.

„Pere on mind alati toetanud ja olnud minu tagalaks. Minu ema panustas minusse väga palju, sest lapsele tuleb anda julgust ja kindlustunnet. Ema seisis kuus kuud minu iga tantsutrenni ajal ukse juures, et ma julgeksin olla saalis koos teiste lastega. Täna teen mina sama oma 4-aastase poja Theodoriga, kes hakkas käima mitmetes trennides,“ räägib Tanja. „Ma olen sukeldunud emaks olemise logistikasse ja täna oskan ma hinnata oma ema kordades rohkem,“ märgib Tanja. Ta lisab, et ausus, õigluse tunnetus ja olenemata olukorrast julgus mitte valetada on need kodused väärtused, mida tema soovib oma pojale edasi anda. „Ma seletan alati kõik olukorrad lahti ning proovin anda endast parima, et mitte niisama sundida, käskida ja keelata oma poega.“

„Tantsud tähtedega on minu jaoks oluline saade. Ma käisin seda vaatamas aastal 2006, kui sina, Kristiina, olid saatejuht, ja Mikk võitis saate. See oli aeg, kus meie suhe alles algas ja mina hakkasin teda teise pilguga vaatama. Senini oli ta minu jaoks olnud vaid lavapartner, aga just selle saate perioodil said meist ka partnerid elus,“ räägib Tanja.