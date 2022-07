Kaunid vanad sõnad kaovad kõnepruugist nagu vesi sõrmede vahelt. Ometi võiks parasjagu olla ajajärgu tähistussõna. Viitab ju parasjagu kahele võimalikule olukorrale: et midagi on parajalt palju või et miski just sel hetkel toimub. See võib olla samaaegne. Kui keegi on parajasti (parasjagu) rikas, siis peaks tal olema piisavalt (parasjagu) vajadusi, et oma vara kasutada.