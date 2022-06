Lapsena soovisin kiirelt suureks saada. Isepäise mudilasena ei meeldinud mulle, et täiskasvanud mu eest otsuseid teevad. Kasvamise aastatel lohutas mind teadmine, et võtku see aega, mis ta võtab, kuid lõppude lõpuks saan ka mina suureks ja iseseisvaks.