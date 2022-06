Lihtsate asjade tähtsusest

Kodus raamatut edasi sirvides – ja ei ühtegi iroonia, kalkuse ega alpuse nooti sellest leidmata – mõistan, et olen kauni lihvimata pärli otsa komistanud. Pärli väärtus kasvab aga veelgi, kui järgmisel päeval kultuurne tuttav Räpi nime peale silmi pööritab ja meedias hakkavad järjepanu ilmuma irvitavad arvustused. Kui mind Räpi tekstide nautlejana neis lolliks ja autorit Instagrami-poeediks tembeldatakse, on luulekogule lõplik kullaproov löödud! Umbes nii, nagu said kriitikarahe kujul kullaproovi kunagi Led Zeppelin, Jimi Hendrix ja Nirvana, kui nad uute tulijatena oma värsked võrsed muusikamaastikul välja pistsid.