Emmates enda elusid

“Ei ole,” tõrjub Ester muiates. “Kui sain 30, siis jah, midagi minus muutus, aga kui elu annab uue keerulise olukorra, siis mõtlen jälle, et ei oska veel sellega toime tulla. Kui olen hädas, saan abi inimestelt, kes on elus olnud palju kauem kui mina – ilmselt see­tõttu ei meeldigi mulle ise­endast rääkida. Tunnen, et olen veel liiga rumal, et mul on nii paljust vaja aru saada. Et see, mida ma täna arvan, ei pea homme enam paika, ja ülehomme tean ehk natuke paremini.”