Ajakiri Eesti Naine kutsub emadepäeva brunchi' le kohvikusse Komeet

Kutsume kõiki emadepäeva nädalavahetusel, 7. ja 8. mail, kohvikusse Komeet Eesti Naise emadepäeva brunchi'le. Komeedis on uus rikkalik menüü: brunchi-road, värsked küpsetised, värskendavad smuutid, mahlad ja kokteilid, mis on saanud inspiratsiooni Uus-Meremaalt ning Austraaliast. Liituge üritusega Facebookis siin .

Mis on brunch?

Brunch on kokku pandud ingliskeelsetest sõnadest breakfast ja lunch ning tähendab toidukorda, mis jääb lõuna ja hommikusöögi vahele. Tavaliselt korraldatakse seda nädalavahetuseti, see on siis kas pikk hommikusöök või varajane lõuna. Brunch'il pakutakse tavaliselt hommikusöögitoite ja suupisteid, vahel ka pokaali šampust või kergeid kokteile.