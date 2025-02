MÄLESTAME | Kärt Tomingas: küpsus tähendab ka teadmist, kuidas ennast hoida

Just nüüd loob naine oma viiendat plaati, mille nimi „Traadist ingel” sai paika enne, kui maailm totaalselt muutus. Ka maskidest kõnelev laul oli enne kohustuslike maskide aega. Kärdi plaaditegemise protseduur on tavapäratu: „Tegutsen pahupidi ehk et kui tavaliselt minnakse juba valmis plaadiga tuurile, siis mina toon loodu esmalt publiku juurde. Nende kahe esinemise pealt ja läbi publiku tunnetan, kas laulud on stuudiosse minekuks piisavalt küpsed.”