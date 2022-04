KUULA SAADET | Kas on võimalik aega enda kontrolli alla saada?

Milles võib olla asi, et me upume aja surve alla? Kas me upume aja puudusesse või uputame sinna end ise? Kui kõike on liiga palju, siis millest alustada? Mida märgata, et asjad ei kuhjuks üle pea?

Kas peab paika, et lase kiire mööda, siis on aega küll, ja et mida kaugemale mure lükata, seda kauem saab olla mureta? Valdur räägib, mis on mõttekast, nädala reflektsioon, enesetõhususe muskel ja veel paljudest teistest nippidest, mida aja paremaks juhtimiseks kasutada.

Saates räägitakse ajast, aja planeerimisest, aja võtmisest, aja raiskamisest. Saame teada, et kas me oleme aja ohvrid või saame ennast ise juhtida ajas. Planeeri aega, siis on aega küll!

Kuula Delfi Taskust

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2