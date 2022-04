Elupõldu tuleb künda kirega!

Üks elumuutvatest hetkedest ulatub 14 aasta tagusesse aega. Kersti oli siis lastega kodune, kui ühel päeval tuli ta tollane abikaasa koju peegelkaameraga. Kui siis Kersti, juba lapsest saati loovhing, kaamera kätte võttis, langes paika viimane tükk ühes elupusles, ilma et naine seda tol hetkel veel ise taibanud oleks. “Olgugi et kaamera oli mulle näppu sattunud juhuslikult, olin hetkega müüdud! Olin­ leidnud ala, mis ühendas kõike seda, mida olin sisimas teha soovinud,” tunnistab Kersti, kellest oleks pidanud pärast ülikooli saama insener. Nüüd astus ta Eestifoto erakooli. “See sügav õnnetunne, mille fotograafiast leidsin, oli midagi hoopis uut. See oli rõõm sellest, et olin leidnud endas midagi, mida mina saan maailmale anda.”

“Kaks aastat tagasi, täpselt kaks nädalat enne koroona­pandeemia algust, sattusin oma sünni­päeval pildistama Mind­valley looja Visheni erapeol Gerard Butleri villas. Ühel hetkel toodi tort põlevate küünaldega ja kõik pidulised, kaasa arvatud Gerard ise, laulsid mulle sünnipäevalaulu. Ja ma mõtlesin: “Kuidas on võimalik, et üks Nõukogude Liidust, väiksest Antsla külast pärit tüdruk, kelle lapsepõlve suurim unistus oli süüa banaani, seisab nüüd äkki siin, Hollywoodi mägedes?””

“Tähistasin just Dominikaanis oma sünnipäeva ja mõtlesin, kuidas praegustes oludes üldse häid uudiseid jagada,” nendib Kersti (42). “Ühelt poolt tundub, et ei tohikski nüüd millestki muust kui sõjast rääkida. Samas peame ju ka oma tavalist elu jätkama ja paljud sõbrad on just palunud, et jagaksin sotsiaalmeedias jätkuvalt positiivseid emotsioone. Praegu toimuv paneb meid oma normaalse elu igat hetke veelgi kõrgemalt hindama. Endale tasub ka meelde tuletada, et ärevad sündmused maailmas, olgu see siis pandeemia või sõda, ammutavad energiat masside hirmust. Olen seepärast teadlikult otsustanud neid sündmusi oma hirmuga mitte toetada.”

“Olgem ausad, selle ette­paneku juures erutasid mind ikkagi eelkõige Aafrika, mäed ja seiklus,” sõnab Kersti naeratades, “aga vähem tähtis pole ka see, et nägin seal lõpuks ka Ericu sooja ja sõbralikku poolt ning meist said aastateks head sõbrad.”

“Kõik olid mu tulekust elevil, välja arvatud Kersti,” laiutab Eric käsi. “Aga kui 2017. aastal Mindvalleyle kirjutasin, et uurida, kas neil on pakkuda fotograafi, kes oleks nõus minuga Kilimanjaro programmi pildistama tulema, vastas mu kirjale just Kersti.”

“Lubage selgitada,” hüüatab Eric, “ma olen mees. Ja kui üks mees näeb SEDA! (käega hoogsalt Kersti poole viibates) enda poole jalutamas, siis…” Sõnatuks jäädes haarab ta varnast kiirelt mõistuspärasema selgituse: “Tegelikult on nii, et kui oled just esinemast tulnud, siis minusugune introvert ei jaksagi enam suhelda.”

Mindvalley konverentsidel on fotograafil ühe esineja üles­pildistamiseks aega tavaliselt 15–20 minutit ja need hetked on enamasti põnevad, sest esinejatega arenevad vahvad vestlused. “Eric oli küll viisakas, kuid üldse mitte jutukas. Ja kui teda järgmine kord nägin ja tervituseks käe tõstsin, pööras ta pilgu telefonile,” naerab Kersti.

Ratsionaalsete kaalutluste kõrval on Ericu meelest veel teinegi põhjus, miks nii paljudel kirg endas leidmata jääb: inimestel pole enam aega lihtsalt olla. “Kui vanasti lennukit või bussi ootasid, istusid ja mõtlesid. Veetsid enda seltsis aega. Praegusel internetipõlvkonnal pole enam sellist aega. Kohe, kui tekib vaba hetk, haaratakse nutiseadme järele ja see teeb meie eest kõik ära. Aga kui sa iseenda seltsis aega ei veeda, kuidas saaksidki teada, kes sa oled ja mis sulle päriselt meeldib?”

“Paljud müüvad raha eest oma aega, kuid ei naudi tööd, mida teevad,” lisab Eric. “Kahjuks valitakse juba ülikooli minnes oma eriala sageli selle järgi, kui palju see tulevikus sisse toob. Kuid elukutse peaks valima alati siiski meeldivuse, mitte palga järgi. See on ainuõige tee.”

“Kirg ei peitu ainult loomingulistes tegevustes, seda võib leida kõikjalt! Igaühe jaoks ongi see eri kohas. Ja kui tahad teada, kus sinu kirg end peidab, otsi ja märka hetki, milles iseend kaotad. Hetki, kui oled nii õnnelik, et maailm su ümber lakkab olemast.”

Sellest ajast saadik, kui Kersti leidis fotograafias oma tõelise kire ja kutsumuse, pole ta päevagi tööd teinud. “Fotograafina töötan tegelikult palju rohkem kui varem kontoriametnikuna. Ometi tundub uus elukutse mulle märksa lihtsam, sest naudin igat hetke. Nii võibki juhtuda, et kui teed midagi suure armastusega, siis see, kuhu ühel hetkel – enda meelest vaeva nägemata – välja jõuad, on suur üllatus.”

Suhted eelmiste kaasadega on mõlemal head. Üksteisel käiakse külas ja kasvatatakse koos ühiseid lapsi, keda on paaril kahe peale kokku neli: Ericul 25aastane poeg ja 5aastane tütar, Kerstil 17- ja 14aastased tütred. “Unistasin kunagi neljast lapsest ja nüüd mul nagu olekski,” muheleb naine ja lisab: “Hindan väga Ericu lapse­vanemaks olemise oskust, tema tarkust ja teadlikkust. Oma aususe ja õiglusega on ta võitnud ka mu laste südamed.”

Kuidas siis aidata uuel internetipõlvkonnal oma kirega kontakti saada?

“Nutiseadmed käest rebida oleks naeruväärne. Arvuti on osa meie igapäevaelust ja see on paraku koht, kus ilmselt ka tulevikus suur osa oma tööalasest karjäärist veedetakse. Kuid oluline on teha vahet, kas seade kasutab sind või kasutad sina seadet. Lapsele tuleb selgeks teha, et kui ta teeb TikTokis videoid, siis ta kasutab äppi, aga kui ta vaatab sealt videosid, kasutab äpp teda.”

Väljaspool mugavustsooni



“Areng algab väljaspool mugavustsooni,” ühineb Ericuga Kersti, kes tunnistab: “Olen tegelikult väga arg ja tagasihoidlik inimene, olgugi et need, kes mu tegemistest teavad, praegu ilmselt kõva häälega naeravad. Kõik, mis olen saavutanud, ongi vaid tänu sellele, et end mugavustsoonist pidevalt välja tõukan. Kõik need külmas ja kottpimedas ning kõrvetavas keskpäevapäikeses ette võetud kõrberetked, Kilimanjarod ja õhusõidud Dubai pilvelõhkujate vahel on aidanud mul elus oma ees­märke saavutada. Sest kõik suured otsused elus nõuavad julgust ja kui sul seda pole, jäädki hirmust oma mugavustsooni kinni.”

“Olen Eestis seminare läbi viinud oma kaheksa aastat ja piisavalt siinseid inimesi tundma õppinud,” jätkab Eric. “Üha enam tundub mulle, et eesti naised ongi kõik väge täis – lõbusad, sportlikud ja seiklushimulised. Samas ka väga naiselikud, intelligentsed ja ilusa energiaga. Lisaks hoolivad ja hoolitsevad enda ja teiste vastu ning ilmselt tänu nõukogude võimu all kasvamisele vabad ka igasugustest religioossetest kompleksidest. Seepärast ma oma kanadalastest vallalistele sõpradele räägingi, et kui otsid fenomenaalset elukaaslast, lenda Eestisse!”

Raskused on elu mahl



Koos seiklustega asuvad mugavustsoonist väljaspool paraku ka raskused. Kuidas hakkama saada ajaloo parimatel aegadel, mil vaesust on vähem ja haritust rohkem kui kunagi varem, kuid depressioon ja enesetapud on laialt levinud?