Eesti Naise 1935. aasta kiri riigivanemale

Taustaks tasub mõista, et kui 1917. aastal tuli kokku Eestit ehitav esimene maakogu, oli selles üks naine, isegi. Eesti Vabariigi algusega said naised valimisõiguse. Mõni aasta hiljem asutatud ajakiri kutsus naisi tööle minema ja raha teenima, et naised saaksid iseseisvuse. Käärid ühiskonna majanduslikus toimetulekus olid suured. Suur osa inimestest elas kas maal kehvikperedes või linna agulites.

Kirjast lähtub, et riigivanem on sunnitud oma sõnu sööma ja raha ei tahaks eraldada. Hoopistükkis on tekkinud mõte, et naistele suunatud ajakirjad võiks ühendada, mis tänapäeva vaates on ootamatu pööre. Praegusel ajal valitsus isegi mitte ei saa fantaseerida ükskõik milliste väljaannete töösse sekkumisest, mitte ka riigile kuuluvate puhul.

Ega ju kirjale eelnevat ega järgnevat ei tea, aga fantaseeriksin, et mingil puhul, ehk isegi kõrgendatud meeleolus, on härra Päts lubanud Eesti Naise toimetuse naistele, et riik toetab ühekordselt ajakirja ilmumist 2500 krooniga.

Ka tollal ilmunud Nõukogude Naine käis igas endast lugupidavas peres. Ema kapis oli virn, mida vanemate magamistoa põrandal istudes ikka ja jälle läbi lappasin. Nüüdki olen teinekord ajakirja arhiivi vaadanud. Tookord oli see universaalne pereajakiri, kus räägiti laste kasvatamisest, olid lõikelehed ja tikkimismustrid, üldhuvitavad lood, räägiti ka kultuurist ja natuke isegi seksist. Mind vapustas 1971. aasta ajakirjast artikkel, kuidas tehases, laudas, meditsiiniasutuses töötavad naised rääkisid, et kõrges palavikus põnniealised jäävad ilma hoidjata terveks päevaks üksi koju. Tookord ju telefone polnud. Kriitikat ühiskonna kohta oli ajakirjas küll ja küll.

Kiri riigivanemale

Tartus 14. novembril 1935*

Kõrgesti austatud HÄRRA RIIGIVANEM K. P Ä T S

8. novembril saime Hariduse- ja Sotsiaalministeeriumi Kunsti ja Teaduse osakonnalt vastuse meie palvele määrata „Eesti Naisele” ühekordset toetust Kr. 2500.-, kus öeldakse, et Härra Riigivanema soovil tulevad naiste ajakirjad ühendamisele. Julgeme sel puhul omalt poolt selgitavalt kirjeldada üldist olukorda.

Ühendamise korral võiks olla juttu ainult kahe ajakirja ühendamisest ja need on „Eesti Naine” ja „Taluperenaine”. Mõlemad on organisatsioonide ajakirjad, milliseid võib selleks sundida. Vanim ajakiri on „Eesti Naine”. Teised naiste ajakirjad on „Kaunis Kodu” ja „Maret”, millised on eraisikute omandus ja vaevalt on nad ühendatavad teistega.

„Kaunis Kodu” tekkis omal ajal puhtpoliitilistel alustel asunikkude naiste lehena. Ta ilmub harva. „Mareti” väljaandjaiks on kaks „Postimehe” talituse noormeest (teine on nüüd „Postimehe” teenistusest lahkunud), kes võtavad asja puht äriliselt ja püüavad seda sihti silmas pidades ka lehte toimetada. „Maret” levitab meie rahva hulka, eriti noorte keskele kinodiivalikku kerget meeleolu ja annab vastavat lugemismaterjali.

Kuna just praegune Valitsus oli väga rõhutanud ja toonitanud, et pooldab ja toetab ideelisi sihte ja püüdeid, oli kõikidele üllatuseks „Mareti” ilmumiseks loa saamine.

„Taluperenaine” on puht kutseline maanaiste ajakiri. See on väga hää ajakiri ja peaks selleks ka omal erialal jääma. Kuipalju „Taluperenaine” on otsest toetust saanud, ei ole meie ülesandeks uurida, võime ainult seda rõhutada, et ta aasta-aastalt saab suurt riiklist toetust juba selle läbi, et Maanaiste Keskseltsi kuni 15 instruktorit, kes saavad riigi kassast palga, on ühtlasi „Taluperenaise” levitajad. Sellist võimalust ei ole ühelgi teisel ajakirjal. „Eesti Naine” ja „Taluperenaine” ei ole omavahel kunagi võistelnud, nagu võistleb „Taluperenaisega” maal „Kaunis Kodu” ja praegust „Eesti Naisega” „Maret”.