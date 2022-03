KUULA | Kogemusnõustaja Kert Grünberg: elu on lõuend, sinna saab lõputult uuesti peale maalida

“Kaassõltuvus on valdkond, millele olen tänaseks spetsialiseerunud,” räägib Kert. Ta on lahutanud oma pikaajalise abielu, elanud üle sellele järgnenud keerulise perioodi, kuid peab oma eksabikaasat endiselt heaks sõbraks. “Igal lahkuminekul on kaks poolt, me peame oma vajadused seadma esimeseks, sest muidu kaotame kontakti iseendaga,” ütleb Kert. “Minu ema on mulle läbi oma käitumise õpetanud palju, laps ju võtab vanema eeskuju omaks.“

Ema polnud küll nii palju kodus, kui Kert lapsena soovis, aga janu uute teadmiste vastu on ta just emalt saanud. Ema on olnud elukestev õppija, alles paarkümmend aastat tagasi hakkas ta maalima. Praegu on ta 83-aastasena oma kõrgest vanusest hoolimata endiselt tegev joogaõpetajana,” kiidab Kert.

"Kui lõpetasin Concordia ülikooli, hakkasin iseseivalt tegelema vabastava hingamisega. Olin ülikoolis üks neist tublidest tüdrukutest, kes manas näole alati ilusa naeratuse, aga sisimas olin olukorras, mida ei osanud lahendada. Väike tütar, õpingud ja pere eest hoolitsemine oli minu jaoks liiga suur koorem," võtab Kert kokku oma raskeima eluperioodi.

"Vabastava hingamise juurde jõudsin siis, kui asusin pärast ülikooli lõpetamist tööle dokumentalistina. Tundsin, et tuleb sinnapoole edasi liikuda ja liitusin Rahvusvahelise Hingamistöö Föderatsiooniga. Panustasin palju selle valdkonna arendamisse Eestis. Ühel hetkel aga tundsin, et on vaja psühholoogiat juurde õppida – nii tuli mu ellu Holistika Instituut. Minu jaoks oli oluline oma tööriistakasti suurendamine. Seega valdkondi, millega olen kokku puutunud, on palju," räägib kirglik õppur Kert. “Elu on lõuend, sinna saab lõputult uuesti peale maalida. Iga uus pilt on kui ümbersünd.“

Kuula saatest, miks peab Kert end “metsapoole” inimeseks, milline elumuutev hetk tabas teda Baskimaal ja palju muud põnevat.