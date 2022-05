7 kunstnikku, kelle ikoonilisi rüiuvaipu tasub teada

Sirje-Mall Reitav (1941–2008)

Sirje Reitav on kavandanud nii rüiusid kui ka põimetehnikas vaipu. Tema loomingule on omane kombinatsioon harmoonilisest värvitajust ja geomeetrilistest elementidest. Kunstnik on teinud mitmeid tellimustöid ühiskondlikele hoonetele: vaibad Pärnu raekojale, lavaeesriided Tallinna Tehnikaülikooli aulale, Vändra, Paide ja Emmaste kultuurimajadele jm. Reitavi loomingu lummuses on abiellunud mitu põlvkonda pärnakaid, tema loodud eesriiete vahelt on astunud lavale paljud meie artistid.