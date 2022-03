Armastus metsavennast kallima vastu oli tugevam kui peks ja piinamine. Traagilist noorust meenutab 98-aastane Ellen

Õbluke, hallipäine, nüüd juba 98aastane Ellen silmitseb kodus diivanil istudes pikalt mustvalget pilti, mida ta käes hoiab. See on ainus pilt, kus tema ja Osvald kahekesi peal on. Fotolt vaatavad vastu naeratavad noored, kellel kogu elu alles ees. Osvald oli alati kindel olnud, et ükskord elavad nad koos. Vabaduses. Ellen mäletab täpselt, kus ta Osvaldiga esimest korda kohtus. See oli 1942. aasta suvel kodukandis Raplamaal Raikküla vallamajas, kus Ellen käis Omakaitse koos­olekutel süüa tegemas...

