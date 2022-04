Ukraina köök, lihtne ja maitsev

Ukraina köök on oma olemuselt lihtne talupoja­köök, söögid on kodused ja maitsvad. Kõik me teame kuulsat Ukraina borši ja Kiievi kotlette. Sadamalinnades on pilt aga palju kirjum, saanud mõjutusi Kreeka, Vene, Valgevene, Gruusia, Aserbaidžaani ja juudi köögist. Palju on eri masti köögiviljaroogi, pelmeene ja vareenikuid. Siinsetes retseptides olen kasutanud inspiratsiooniks Olia Herculese raamatuid “Mamuška. Retsepte Ukrainast ja mujalt” ja “Suveköögid. Retsepte ja mälestusi igast Ukraina nurgast”.