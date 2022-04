MAI HOROSKOOP

SÕNN

Armastus. Ühiselt päikselist olevikku jagada on olulisem kui tulevikus koos vananeda. Töö. Võimalus oma töised tegevused taas käima saada – põnev väljakutse. Raha. Tasakaalupunkti otsimine võimaluste ja soovide vahel.

KAKSIKUD

Armastus. Sind on märgatud, väikest süütut flirti ei saa pahaks panna. Töö. Merkuur on su tähemärgis retrograadne, pisimöödarääkimisi on tavalisest rohkem. Raha. Hoidu pikanäpumeeste finantssoovitustest.

VÄHK

Armastus. Jalutuskäigud kallimaga viivad suhte uuele teineteisemõistmise tasandile. Kallim võib seda kinnitada kuldse sõrmusega. Töö. Suudad hoida tasakaalu eraelu ja tööelu vahel. Raha. Mitme sammu ettemõtlemisest tõuseb tulu.