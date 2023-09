Sünnipäevalaps Kadri Kõusaar: ma ei näe küll ühtegi põhjust, miks mu filmid ei võiks Netflixis olla!

Kadri on valinud peaossa Rootsi näitlejanna Frida Westerdahli, tüpaaži, kes sarnaneb väliselt tema endaga – pikka kasvu (Kadri on 180 cm), heas vormis, heledate pikkade juustega naise. Tema kehastatud naise suurim kurbus on lastetus. Kas loo autorina lahendab Kadri filmis oma elu hirme? Kas ta on kujutanud, mis juhtuks, kui ta ei saanuks lapsi? Kui sattunuks sellisesse pantvangikriisi?