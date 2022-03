PÄEVIK | „Töötu on ka etem olla!“ Eksperiment – neli päeva abitöölise elu

Reede, 25. veebruar



Intensiivne sõjategevus Ukrainas on alanud. Ahmin uudiseid ja satun muuseas FBs kuulutusele. Loen, et Lahedad Pagarid vajavad abitöölist. Töö on vahetustega 8-14.00 ja 14.00-22.00.

Olen juba päevakese olekus, kus miski ei istu, midagi ei taha teha. Halvad sõjauudised hinge rusumas, koolivaheaeg algamas. Nii mõtteke liigubki lisatööle, mis peaks ja võiks kurbi mõtteid hajutada.

Helistan. Küsin töö kohta. Saan teada, et tunnise tööaja eest makstakse 3.87 miinus maksud. Võtan mõtlemisaega. Lähen suusatama. Naastes teen siiski otsuse töö kasuks.

Annan otsusest teada. Saadan meilitsi vajalikud andmed. Saan tolli- ja maksuameti teate, et olen maksumaksjana Lahedates Pagarites arvele võetud.

Mida teeb see nädal abitöölisena minuga? Sukeldun ju töösse, mida pole kunagi varem teinud...

Loe ühe ülla inimese eksperimendist edasi juba artiklist.