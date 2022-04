Kiirelt ja keemiavabalt

Aurupesur on eelkõige suurepärane vahend põrandate pesemiseks, et ei peaks mässama ämbri ja märja lapiga. Siiski, esmalt peaks tolmuimejaga, käsitsi või robotiga olema praht põrandalt imetud. Seejärel saab pesta põrandaid kuuma auruga. Kui töö tehtud, viskad määrdunud pesulapid pesumasinasse. Masin näeb välja nagu tolmuimeja, mille paak mahutab vett. Varre otsas on lapp, mida niisutab kuum aur.

On olemas ka kompaktsemaid, ilma juhtmeta aurumoppe, mis on mõeldud ainult põrandate pesemiseks. Neist tuleb juttu mõnes edaspidises loos.

Aurupesuri eelis on aga see, et selle kasutusvaldkond on tunduvalt laiem. Pika varre saab lammutada lühemateks tükkideks ja isegi püstolisuuruseks kodu­relvaks, millega pihustada auru. See on kiire tõhus vahend värvitud seinte pesemiseks. Puhtaks saavad aknad ja märgades ruumides kahhelkivide vuugivahed. Isegi nahkmööblilt saab sellega pesta. Samuti aitab see hädast välja, kui köögis koguneb tööpindadele ja köögimasinatele jonnakat mustust, mida peaks jõuliselt hõõruma või karme kemikaale kasutama. Aurujuga tuleb pihustada pinnale ja hõõruda mustus maha.