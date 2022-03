“Tahan proovida, mis tähendab elamine hetkes!”

Kui Tarmo Noop 1998. aastal masendavalt kehvas seisus Tartu õlletehast juhtima asus, polnud toona 29aastasel tippjuhil sugugi plaani sellesse ettevõttesse nii kauaks pidama jääda. Tootmine nägi siis välja nagu muuseum ja Tartu õlle kvaliteet oli nii kohutavalt halb, et seda polnudki võimalik müüa. Kõik jõid Saku Originaali ja keegi ei uskunud, et Tartu õlletehasest võiks kunagi veel asja saada.

Ainuüksi aastaga tõi Tartu õlletehas omanikele ulmelised 27 miljonit krooni kahjumit. Ometi nägid soomlastest omanikud tehases potentsiaali ja otsustasid sellesse investeerida 350 miljonit krooni. 90ndate vääringus oli see number ennekuulmatult suur tööstusinvesteering. Isegi ettevõtte oma töötajad ei uskunud, et seda raha on kunagi võimalik tagasi teenida...

Läks aga nii, et Noobi käe all tõusis A. Le Coqi tehas otsekui tuhast. 23 aastat kasvasid pidevalt nii käive kui ka kasum. Tõsi, viimased kaks aastat pole käive küll suurenenud, aga selle taga on koroona, mis sulges turismisektori ja piirikaubanduse. „Igav pole kogu selle aja jooksul kunagi olnud, sest ettevõte on pidevas muutumises,” sõnab Noop. „Sa pead kogu aeg arendama tehnoloogiat, looma uusi tooteid, muutuma, laienema. Kui seda ei tee, jääd kohe teistest maha. Meil on siin ka väga tore ja ühtehoidev meeskond. Veel on oluline see, et Soome omanikud on mind täielikult usaldanud, nad on mulle andnud suure vabaduse kohapeal asju otsustada.”